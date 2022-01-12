Якутск, , 10:48 — REGNUM Ответственный за надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в прокуратуре Якутии Роман Билоус покинул свою должность. Об этом сообщило ИА News.Ykt.ru.

Шеврон «Прокуратура России»

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Иа SakhaLife назвало причиной увольнения сотрудника прокуратуры итоги проверки генеральной прокуратуры РФ. По данным издания, супруга руководителя отдела надзорного ведомства незаконно назначила своим родственникам, работавшим в МУП «Жилкомсервис», северные надбавки. Роман Билоус эту информацию опроверг.

«Хочу прежде всего отметить, что все факты, изложенные в этой статье, — это ложь. В данный момент в отношении меня никаких служебных проверок не ведется, в том числе и со стороны Генпрокуратуры РФ», — заверил экс-сотрудник прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Якутии был задержан по подозрению в коррупции замначальника управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Его подозревают в хищении золота.