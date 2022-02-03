Вашингтон, 3 февраля, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Об отказе США от использования слова «неминуемый» в отношении возможного военного вторжения России на Украину заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 2 февраля в ходе брифинга.

(сс) The White House Джен Псаки

«Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать», — пояснила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что употребляя это слово, в администрации Белого дома будто бы подразумевали, что российский президент Владимир Путин уже принял решение по данному вопросу, хотя это совсем не так.

«Я бы сказала, что в большинстве случаев я говорила, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы всё ещё не знаем, принял ли он решение», — уточнила Псаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Псаки сравнила Россию с лисой, сидящей на крыше курятника-Украины и кричащей о страхе перед курами.