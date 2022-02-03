Москва, 3 февраля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям являются в корне неверными и противоречат олимпийскому духу. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

В своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», комментируя ситуацию с открытием Олимпийских игр в Пекине, российский лидер пояснил, что Россия выступает против политизации спорта и считает неприемлемой ситуацию, когда за правонарушения отдельных лиц следует коллективное наказание.

Также президент России отметил, что в последнее время участились попытки со стороны ряда стран «политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». Такой подход глава России назвал в корне неверным и противоречащим самому духу Олимпийской хартии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двусторонняя встреча президента РФ Путина и китайского лидера Си Цзиньпина должна состояться в период с 4 по 6 февраля. В это время в Пекине будут находиться и другие руководители стран, прибывшие на открытие Олимпиады.