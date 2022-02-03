Белу-Оризонти, Бразилия, 3 февраля 2022, 00:42 — REGNUM 2 февраля в Белу-Оризонти на стадионе «Минейран» сборная Бразилии по футболу в матче шестнадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года разгромила сборную Парагвая со счетом 4:0.
Забитыми мячами отметились Рафинья (28' Маркиньос), Филиппе Коутиньо (62' Маркиньос), Антони (86' Эвертон Рибейро) и Родриго (88' Бруно Гимарайнс).
Желтые карточки получили Сантьяго Арсамендия (20'), Матиас Вильясанти (45+5') и Хуниор Алонсо (78').
Статистика матча (Бразилия/Парагвай)
Удары 22/6
Удары в створ 8/2
Владение 76%/24%
Нарушения 8/13
Угловые 5/1
Составы команд:
Бразилия: Мораеш, Силва, Маркиньос, Теллеш, Алвеш, Фабиньо, Пакета (Родриго, 82'), Коутиньо (Гимарайнс, 73'), Кунья (Жезус, 61'), Рафинья (Рибейро, 82'), Жуниор (Антони, 61').
Парагвай: Сильва, Рохас (Эскобар, 46'), Бальбуэна, Алонсо, Арсамендия (Мартинес, 46'), Санчес (Энсисо, 87'), Алмирон, Охеда, Самудио, Вильясанти (Бенитес, 69'), Гонсалес (Санабрия, 69').
Сборная Бразилии, одержав двенадцатую победу в группе и набрав 39 очков, укрепилась на первой строчке в турнирной таблице. Сборная Парагвая с тринадцатью очками осталась на девятом месте.