Белу-Оризонти, Бразилия, , 00:42 — REGNUM 2 февраля в Белу-Оризонти на стадионе «Минейран» сборная Бразилии по футболу в матче шестнадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года разгромила сборную Парагвая со счетом 4:0.

Футболист сборной Бразилии по футболу Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами отметились Рафинья (28' Маркиньос), Филиппе Коутиньо (62' Маркиньос), Антони (86' Эвертон Рибейро) и Родриго (88' Бруно Гимарайнс).

Желтые карточки получили Сантьяго Арсамендия (20'), Матиас Вильясанти (45+5') и Хуниор Алонсо (78').

Статистика матча (Бразилия/Парагвай)

Удары 22/6

Удары в створ 8/2

Владение 76%/24%

Нарушения 8/13

Угловые 5/1

Составы команд:

Бразилия: Мораеш, Силва, Маркиньос, Теллеш, Алвеш, Фабиньо, Пакета (Родриго, 82'), Коутиньо (Гимарайнс, 73'), Кунья (Жезус, 61'), Рафинья (Рибейро, 82'), Жуниор (Антони, 61').

Парагвай: Сильва, Рохас (Эскобар, 46'), Бальбуэна, Алонсо, Арсамендия (Мартинес, 46'), Санчес (Энсисо, 87'), Алмирон, Охеда, Самудио, Вильясанти (Бенитес, 69'), Гонсалес (Санабрия, 69').

Сборная Бразилии, одержав двенадцатую победу в группе и набрав 39 очков, укрепилась на первой строчке в турнирной таблице. Сборная Парагвая с тринадцатью очками осталась на девятом месте.