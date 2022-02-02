Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза 10 декабря обсудят будущее Косово. Сегодня истекает установленный ООН крайний срок для подписания соглашения по окончательному статусу края. Косово официально считается провинцией Сербии, хотя на деле последние восемь лет управляется администрацией ООН. Между тем лидеры живущих здесь албанцев угрожают односторонним объявлением независимости сразу после 10 декабря - именно эту дату Организация Объединенных Наций установила в качестве срока для решения косовского вопроса. О косовской проблеме корреспондент ИА REGNUM побеседовал с профессором Белградского университета Мирославом Йовановичем.

ИА REGNUM: Недавно в Косово состоялись парламентские выборы, еще раз легитимировавшие политические силы, настаивающие на отделении Косово от Сербии. С другой стороны, на дипломатической арене разворачивается драматическая борьба, развязка которой может наступить сегодня. Как вам кажется, существует ли некий выход из ситуации, который может устроить и косовских албанцев, и сербов, и международных посредников?

Что касается выборов в Косово, то здесь все было изначально ясно. Позиция всех партий в Косово относительно будущего статуса края едина, начиная с 1981 года. Она еще больше укрепилась в 1991 году. Может быть, это было ошибкой Белграда, с общественностью Косово надо было вести диалог в середине 80-х. Лично для меня исход парламентских выборов в Косово не имел особого значения - это внутреннее дело албанского общества. Программы политических сил в крае отличаются друг от друга, может быть, некоторыми экономическими тезисами, а по части статуса здесь все единодушны. В Косово нет ни одного человека, который ратовал бы за диалог с Сербией. С точки зрения Сербии, вся суть выборов в Косово заключалась в определении стороны, с которой придется вести диалог. И тут выбор не велик - это те же самые ребята, которые пользовались поддержкой США во время войны.

Что касается сербского общества, то, по моим ощущениям, в его сознании нет сдвига к новой войне. Повторяю, сербское общество не настроено на новую войну. Политики в Сербии в настоящее время высказываются по косовской проблеме круче, нежели представители гражданского сектора и обычные люди. В некоторой степени, это связано с реформой вооруженных сил, максимально ослабившей сербскую армию. Если и будет военная развязка проблемы, я не знаю, какими силами сегодня располагает Сербия. Сербское общество слишком долго живет под натиском косовской проблемы. Оно уже сознательно не хочет воспринимать этот натиск. Понятно, часть общества в лице общественных организаций, каналов телевидения и прессы, ангажированная известной стороной, говорит, что ей это все надоело, необходимо, мол, заняться экономическими вопросами. Но это лишь малая часть общества, а точнее, передовая часть чьей-то пропаганды в Сербии. Это все понятно. Есть даже некоторые партии, принимающие участие в такой пропаганде. Но все остальные партии, принципиальное их большинство, продолжают считать косовскую проблему принципиальной, призывая защитить целостность Сербии. Насколько это возможно осуществить - уже другой вопрос.

Таким образом, можно констатировать, что единой позиции по Косово в Сербии нет. Мы проиграли войну - это реальность. Ясно только одно, что мы будем защищать свою позицию вплоть до решения Совета безопасности ООН. Часть общества в этом плане связывает надежды с Россией, но Москва не сможет решить этот вопрос за нас. Это сербская привычка - ожидать от других решения своих проблем.

ИА REGNUM: Вы сказали, что Сербия проиграла войну. Кому она ее проиграла?

США и НАТО .

ИА REGNUM: А разве можно было рассчитывать на другой результат?

Вы правы, трудно было рассчитывать на иной результат. Но факт остается фактом, мы войну проиграли, и как историк могу сказать, что в начале XXI века в упаковке пропагандистских лозунгов о гражданских правах содержится принцип XIX века - кто выиграл войну, тот определяет все. Так было всегда. Тот, кто проиграл войну, тот ждет, что с ним будет делать победитель. Сербия, в существующей ситуации, выбрала единственно возможный вариант поведения - бороться до последнего, отстаивать свои права в рамках общепринятых международных норм. Но есть один нюанс - военные завоевания 1999 года не могут вписаться в международную правовую систему. Они нуждаются в некой новой международной конференции, которая закрепит право победителя... по аналогии с версальской, ялтинской или берлинской.

ИА REGNUM: И все-таки, на какие шаги пойдут руководители Косово после 10 декабря?

Правительство Косово провозгласит независимость, невзирая ни на что. Сценарий будет следующим: сначала Косово признает какое-то мелкое государство мусульманского мира или Скандинавии, а потом и США. Сербия будет возражать, может быть, прервет дипотношения, но результата не добъется.

ИА REGNUM: По сути дела, единственным сдерживающим моментом остается выдвинутый Россией принцип универсальности "косовского прецедента"?

Естественно, это комплексная проблема. В Сербии многие связывают надежды с Россией. Вместе с тем России могут быть выгодны любые варианты решения проблемы Косово. Если независимость Косово будет признана насильственным образом, то Россия может воспользоваться этим прецедентом и признать непризнанные пока республики бывшего Союза. Сербия будет бороться до конца, потребует решения ООН. Но суть проблемы не меняется, одностороннее признание Косово откроет новый этап в международной политической системе, позволяющей развязывать проблемы силовым натиском.

ИА REGNUM: Вы. как серб, представляете себе ситуацию возврата Косово в состав Сербии?

Это очень хороший вопрос. Власти Сербии говорят, что надо сохранить Косово в составе Сербии, но как практически это осуществить, непонятно. Население Косово является молодым и быстро увеличивается. Теперь представим себе ситуацию, когда косовские политики дают согласие на объединение с Сербией, но вместе с тем требуют участия в политической системе Сербии. Косово проголосует целиком за свою партию в парламенте Сербии, и они там получат постоянное и весьма солидное присутствие. Ни одно сербское правительство не смогло бы быть сформировано без участия албанцев. Для того, чтобы сбалансировать такое положение, сербским партиям пришлось бы объединяться в коалицию против этой единой албанской партии. Как в Македонии, между прочим. Готово ли сербское общество видеть албанца в качестве министра иностранных или внутренних дел Сербии? Я думаю, что сербское общество даже не задумывалось об этом. О сохранении Косово сербское общество говорит, а о том, чтобы реально жить с албанцами в одном государстве и их участии в политической системе Сербии, никто всерьез не задумывается.

ИА REGNUM: Приведет ли признание независимости Косово к стабилизации ситуации на Балканах?

В принципе, я не думаю, что Косово собирается оставаться независимым дольше нескольких лет. Между Косово и Албанией нет границы, там нет таможни. Некоторое наблюдение осуществляется со стороны международных сил, но только днем. Очевидно, признание Косово - это лишь этап проекта по созданию "большой Албании".

ИА REGNUM: Какие процессы могут начаться на Балканах в случае совершенно неизбежного объединения Косово с Албанией?

История явно получит продолжение в Македонии, Черногории, а также в Греции. Это большая битва, и если албанцы выиграют независимость Косово, то они на волне этой победы начнут развивать успех, в первую очередь, в Македонии, а затем и в Черногории и Греции - именно по такой очередности. Так что Косово - это только начало. Кстати, и к Сербии территориальные претензии албанцев не ограничены исключительно краем Косово. Натиск на Сербию не завершится даже после провозглашения независимости Косово. В качестве примера могу привести скандал, случившийся с послом Германии. Дипломат публично заявил на пресс-конференции, что если сербская сторона не смирится, то под вопрос будет поставлена судьба Воеводины. Конечно, после этого его сразу отправили в Берлин , и он больше не вернулся, но германский дипломат озвучил именно то, что крутится в его кругах, то, что реально обсуждается.

ИА REGNUM: Может ли вступление Сербии и Косово в ЕС снять проблему целиком, как это утверждают еврочиновники?

Это смешно. Давайте тогда сразу же завтра примем Сербию и Косово в ЕС! Зачем надо было все разделять, чтобы потом объединять?

ИА REGNUM: Может ли признание независимости Косово стать причиной внутриполитических потрясений в Сербии?

Пока все выглядит так, что потрясений не будет. Государственная система Сербии уже живет без Косово. Я не уверен, что сербская элита чувствует свою ответственность за это. Другое дело, что может произойти пробуждение народа, некий сдвиг на ментальном уровне... Сложно сказать.