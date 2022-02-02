Бишкек, 2 февраля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Фонд госматрезервов Киргизии получил из бюджета 1,5 млрд сомов (1 млрд 353 млн рублей) на закупку сертифицированными семян сельхозкультур в России, передаёт «Tazabek» 2 февраля.

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Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства республики, это позволит увеличить урожайность пшеницы сразу на 5 — 7 центнеров с гектара. И в результате урожай пшеничного зерна вырастет на 150 тысяч тонн.

Также в Минсельхозе Киргизии выражают уверенность в том, что российские семена масличных культур позволят развить местную сферу семеноводства и увеличить площади посевов.

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