Лима, , 23:53 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо 1 февраля привел к присяге свой третий за шесть месяцев правления кабинет министров. В составе правительства произошло десять изменений, сообщает новостное агентство La Republica.

Педро Кастильо Gob.pe

Новым главой кабинета стал бывший член парламента Эктор Валер Пинто, известный своими выступлениями в Конгрессе в защиту Кастильо. Министром внутренних дел стал отставной полковник полиции Альфонсо Эстрада. Экс-глава кабинета Мирта Васкес прокомментировала его назначение, заявив, что «сектор должен был быть передан кому-нибудь с моральным уровнем Гильена», бывшего главы МВД, подавшего в отставку в прошлую пятницу.

Не смог сохранить свой пост и министр иностранных дел Оскар Мауртуа, его место занял Сезар Ланда. Хорхе Луиса Гавидиа стал новым министром обороны после недолгого пребывания в этой должности Хуана Карраско. Изменения произошли также в министерствах экономики, сельского хозяйства, энергетики, культуры, окружающей среды и по делам женщин.

Напомним, 31 января о своем уходе заявил советник президента Карлос Хайко. Перед уходом он рассказал о наличии у Кастильо «теневого кабинета».

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