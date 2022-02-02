Казань, 2 февраля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В Татарии со 2 февраля приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на приказ регионального министерства здравоохранения. Данная мера вводится в связи с напряженной эпидемической ситуацией на фоне распространения коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в поликлинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В частности, остановлена плановая медицинская помощи, а также проведение профосмотров и диспансеризации. Однако пациенты, заболевания которых включены в перечень социально значимых или представляющих опасность для окружающих, смогут посетить врача.

На медпомощь могут также рассчитывать призывники и поступающие на военную службу, беременные женщины, а также пациенты, состояния которых могут повлечь угрозу жизни.

Останавливается работы передвижных медицинских комплексов, диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые пребывают в стационарных учреждениях.

Прекращаются профосмотры детей и подростков, исключение составят дети, которым необходимо получить допуск для посещения дошкольной образовательной организации.

Срок действия ограничения на оказание плановой амбулаторной помощи не указан, при этом уточняется, что они будут действовать до улучшения санитарно-эпидемической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за последние сутки госпитализировали 528 носителей коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 500 человек. Выявили за последние 24 часа 848 новых случаев заражения, накануне подтвердили 777 тестов на коронавирус. По состоянию на 2 февраля зарегистрировали 50 490 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 465 пациентов, скончались 1599 человек.

Читайте также: В Татарии растёт число госпитализаций пациентов с признаками COVID-19