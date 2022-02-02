Вашингтон, 2 февраля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Белый дом ведет переговоры с разными странами — экспортерами газа, чтобы организовать его поставки в Европу вместо российского, заявила 2 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистов о способности Катара заместить поставки российского газа в Европу.

При этом Псаки отказалась назвать конкретные страны или компании.

«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», — сказала Псаки.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о надежде ЕС на то, что США, Катар и Азербайджан компенсируют странам Европы объемы газа в случае сокращения поставок энергоносителей из России.