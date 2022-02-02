Москва, 2 февраля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает 2 февраля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечено, что центральной темой разговора был обмен мнениями по внутриукраинской ситуации и по вопросу стратегической стабильности и гарантий безопасности, выдвинутому Россией в декабре 2021 года.

«Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», — указано в сообщении пресс-службы.

«В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», — подчёркивает российская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, перед этими телефонными переговорами Борис Джонсон сделал многочисленные заявления по поводу «вторжения на Украину», которое якобы готовит Россия.