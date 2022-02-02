Берлин, , 22:43 — REGNUM В Германии домохозяйства с низким доходом и студенты получат единовременную финансовую помощь для компенсации роста цен на отопление, передаёт 2 февраля агентство Deutsche Welle.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что правительство Германии утвердило соответствующие планы министра строительства Клары Гейвиц (СДПГ) и приняло формулировку, с которой фракции коалиции «Светофор» теперь должны внести законопроект в Бундестаг.

Согласно планам, размер пособия для проживающих в одиночку составит 135 евро, домохозяйства из двух человек получат по 175 евро, ещё по 35 евро предусмотрено за каждого дополнительного жильца. Для студентов и стажёров предусмотрена фиксированная ставка пособия в размере 115 евро.

Ожидается, что выплата пособий обойдётся федеральному правительству в общей сложности в 190 миллионов евро.