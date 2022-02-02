Лондон, 2 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Британские ВВС направляли свои истребители Typhoon на сопровождение четырех российских военных самолётов, обнаруженных к северу от Шотландии, сообщает 2 февраля телеканал BBC.

Вылет из Британии

«Дежурные истребители Typhoon, поднятые с авиабазы в Лоссимуте, и самолет-топливозаправщик с авиабазы Брайз Нортон, были задействованы против неопознанного воздушного объекта, приближавшегося к зоне интересов Соединенного Королевства», — цитирует телеканал слова представителя Военно-воздушных сил.

По утверждению британских военных, истребители выполнили сопровождение четырёх российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к «району особого внимания»

Стоит отметить, что эти сообщения появились в британских СМИ на фоне информации о телефонных переговорах британского премьер-министра Джонсона и президента России Владимира Путина, запланированных на вечер 2 февраля.