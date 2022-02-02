Вашингтон, 2 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Дополнительные военные силы США, которые в ближайшие несколько дней будут переброшены в Европу, будут насчитывать порядка двух тысяч солдат и офицеров, заявил 2 февраля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы перемещаем дополнительные силы численностью около 2000 военных из США в Европу в предстоящие несколько суток», — рассказал Кирби.

По его словам, это будут подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.

«Эти военные контингенты перебрасываются отдельно и не входят в число 8,5 тыс военнослужащих США, приведенных в повышенную боеготовность еще на прошлой неделе», — заявил Кирби.

При этом он также заявил, что эти 8,5 тысяч военных США, которые приведены в повышенную готовность, в данный момент не передислоцируются в Европу, но готовы к отправке туда, если это потребуется для усиления сил быстрого реагирования блока НАТО.

«Это сигнал. То, что дополнительные силы США отправляются на территорию союзников, показывает, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках НАТО», — пояснил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирби заявил об отправке дополнительных сил США в Польшу, Германию и Румынию из-за «российской угрозы» Украине.