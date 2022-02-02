Вашингтон, 2 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о подлинности текста с ответами, данными Вашингтонов на предложения России о гарантиях безопасности, который был ранее опубликован испанской газетой El Pais.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, встречные предложения США попали в руки СМИ в результате утечки данных.

«Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда заявляли», — заявил Кирби.

«Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями», — добавил официальный представитель Пентагона.