Вашингтон, 2 февраля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Фестиваль Coachella запустит в продажу NFT-билеты на свои мероприятия. Информация об этом появилась на официальном сайте Coachella.

Музыка

Представители фестиваля называют свои NFT-билеты «ключами». Каждый такой «ключ» позволит его покупателю пожизненно посещать Coachella.

Добавим, что в продажу NFT-билеты поступят 4 февраля 2022 года, их стоимость пока неизвестна. Фестиваль продаёт лишь десять «ключей», у каждого из которых свои условия посещения различных мероприятий.