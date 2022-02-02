Москва, 2 февраля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Сегодня в Москве прошла конференция центрального аппарата Общероссийского общественного движения «Ветераны России» «Роль и место ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи, сохранении российской самобытности, культуры и защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Её участники приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится, что собравшиеся решили создать межведомственную рабочую группу по разработке проекта федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» и предложили провести Всероссийскую акцию «Ветераны Отечества».

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Москве

Собравшиеся также утвердили Рекомендации, в которых была отмечена своевременность принятия Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, и обратились к президенту Российской Федерации, Совету Федерации и Государственной Думе РФ, правительству РФ, органам государственной власти субъектов РФ с предложением рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ в части формирования государственной идеологии и реализации ее в интересах большинства граждан России во имя сохранения единства многонационального народа, суверенитета и независимости страны, предложили в рамках подготовки основ государственной политики по патриотическому воспитанию молодежи и защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей (традиционных ценностей) организовать публичное обсуждение их проектов, положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в СМИ, рекомендовали органам государственной власти создать централизованный, межведомственный орган координации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в сфере патриотического воспитания молодежи и защите традиционных ценностей.

Также названо целесообразным на начальном этапе централизации государственного управления патриотическим воспитанием молодежи, защиты традиционных ценностей наделить Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил РФ полномочиями структурного подразделения администрации президента РФ, ответственного за межведомственную координацию деятельности в сфере военно-политической работы с населением страны в части политической пропаганды и агитации, патриотического воспитания граждан, защиты традиционных ценностей.