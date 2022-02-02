Вашингтон, 2 февраля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. США из-за обострения обстановки в Европе и «российской угрозы» Украине на временной основе перебросят дополнительные войска в Германию, Польшу и Румынию, сообщил 2 февраля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — сказал он.

«Я хочу внести ясность в некоторые вопросы. Эти перемещения носят временный характер и являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности», — заявил Кирби.

При этом он заявил, что указанные войска не предназначены для участия в войне на Украине, хотя и рассказал, что «эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач по сдерживанию агрессии и защите наших союзников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN cо ссылкой на анонимные источники рассказал, что президент США Джо Байден одобрил план переброски дополнительных американских войск в Восточную Европу.