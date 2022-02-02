Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, 2 февраля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Около 30 человек эвакуировали с остановившейся канатной дороге в Красной поляне в Сочи, сообщили 2 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Красная-поляна.рф Канатная дорога

По уточненным данным, днём 2 февраля произошла остановка кресельной канатной дороги на высоте 900 — 1300 метров над уровнем моря. Причиной остановки стал скачок напряжения.

В момент остановки на дороге находились 30−35 пассажиров. МЧС проводит эвакуацию людей с канатной дороги — на 16:55 эвакуировано 26 человек.

Курортом организован пункт сбора спасённых с предоставлением горячих напитков. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.