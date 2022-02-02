Таллин, , 17:17 — REGNUM В среду, 2 февраля, исполняется 102-я годовщина подписания Тартуского (Юрьевского) мира между Эстонской республикой и Советской Россией.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом напомнил эстонский портал stolitsa.ee, отметив, что в связи с годовщиной в Эстонии вывешены государственные флаги. Традиция вывешивать государственные флаги 2 февраля была закреплена законом об эстонском флаге в 2005 году. Государственные флаги обязаны поднять все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.

В 9 часов утра по местному времени (в 10 утра по Москве) в Тарту возложены венки к монументу Освободительной войне на кладбище Паулузе и на могилу военного героя Юлиуса Куперьянова на кладбище Раади. В 10 часов прошла мемориальная церемония у монумента Освободительной войне. В 11 часов на площади Тартуского мира состоялось традиционное собрание гимназистов, ученические представительства зажгли свечи и возложили венки к барельефу эстонского политика, возглавлявшего делегацию на мирных переговорах, Яана Поска.

В Таллине в полдень возложили венки к монументу Свободы на одноименной площади. Венок от имени народа Эстонии возложил президент Алар Карис, а венок от дипломатической службы — глава МИД Эва-Мария Лийметс и канцлер МИД Йонатан Всевиов.

В 18 часов по местному времени (19 часов по Москве) начнется торжественный концерт в большом зале концертного дома Эстонской академии музыки и театра.

Как сообщал ранее ИА REGNUM, 2 февраля 1920 года в Тарту (Юрьеве) был подписан мирный договор между Эстонией и РСФСР. Тем самым закончилась так называемая Освободительная война (1918−1920 годов) и Россия первой среди мировых государств признала Эстонию независимым государством.

Переговоры о мире шли довольно быстро, обе стороны были заинтересованы в скорейшем заключении мира и подписании ряда взаимовыгодных торгово-экономических соглашений. Договор не только утвердил суверенитет Эстонии и расширил ее границы далее этнографических (в состав этой страны тогда вошли Ивангород и Печоры), Эстония также получила 15 млн рублей золотом и лесную концессию в 1 млн десятин на территории России.

Кроме того, Эстония освобождалась от всех долгов Российской Империи, а также получала обратно все ценные бумаги, вывезенные Россией за ее пределы. Наконец, Россия отказывалась от передачи и возмещения движимого и недвижимого имущества российской казны, в том числе портов, военных и гражданских судов.

По мнению экспертов, «Юрьевский (Тартуский) договор был одним из главных условий создания большевистского оффшора в Эстонии и уничтожения угрозы Советской России со стороны Северо-Западной Белой Армии, которая была интернирована эстонской стороной». Ряд эстонских и русских историков назвал Тартуский договор «договором с дьяволом».