Москва, 2 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Китай поддерживает требования России в сфере стратегической стабильности и гарантий безопасности, разделяя её позицию о недопустимости обеспечения безопасности одного государства за счёт ущерба безопасности другой страны, сообщил 2 февраля помощник российского президента Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По его словам, Пекин выразил поддержку требований России, выдвинутых ею США и странам НАТО в декабре 2021 года, а Москва и Пекин едины в понимании необходимости установить более справедливое мировое устройство.

«Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности», — сказал Ушаков.

«Китай разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны», — пояснил помощник президента России.

«Региональная стабильность не может быть обеспечена через усиление военных альянсов. Китайская сторона призывает путем переговоров создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе», — рассказал Ушаков.

Кроме того, помощник российского президента напомнил, что в январе 2022 года Китай поддержал действия России и ОДКБ, направленные на стабилизацию ситуации в Казахстане.