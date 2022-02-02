Москва, 2 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует вечером 2 февраля провести телефонные переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщил 2 февраля помощник российского президента Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Борис Джонсон

По его словам, будут затронуты вопросы украинской ситуации и переговоры по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.

«Можно ожидать, что лидеры еще раз пройдут по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. По украинскому регулированию и по гарантиям безопасности. Эти темы будут ключевыми. Возможно, лидеры затронут вопросы двустороннего сотрудничества, которое находится на низком уровне», — рассказал Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер Джонсон заявил, что оппозиция, требующая его отставки, не позволила ему провести важные переговоры с президентом России.