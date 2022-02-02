Москва, 2 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Преданность делу, долгу, целеустремлённость и умения принимать сложные, порой нестандартные решения в сложный период пандемии являются теми качествами, которые необходимо перенимать. Об этом 2 февраля на церемонии вручения госнаград выдающимся россиянам в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремлённости и умения принимать сложные, порой нестандартные решения», — отметил глава государства.

«Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что ситуация остаётся непростой, однако жизнь продолжается.

«И сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения высших государственных наград состоялась 2 февраля в Екатерининском зале Кремля.