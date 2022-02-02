Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Роковыми ошибками стали многие решения Николая II в качестве императора, однако причисление его к лику святых руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов считает правильным.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай II

«Николай II немного не в своих родственников пошёл и многого не понимал. Он растерял всё, что было создано его предшественниками, в силу характера, который был слишком мягким. И, конечно, принимать те необдуманные решения, которые привели к губительным последствиям, было неправильно», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, представители следственного комитета России исключили возможность спасения кого-то из членов царской семьи. Все 11 человек (Николай Романов, его супруга, их дети и приближенные) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге. 14 августа 2000 года на архиерейском соборе Русской православной церкви царская семья была причислена к лику святых новомучеников.

В марте 2022 года исполнится 105 лет со дня отречения Николая Романова от престола, а в апреле — 110 лет с момента Ленского расстрела, когда от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек.