Москва, 2 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Новость о том, что госдолг США превысил 30 трлн долларов, породит множество спекуляций на эту тему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

США

«Ожидаемо, многие захотят поспекулировать на данную тему. Будут разговоры о том, что «долг огромен» и «никогда не будет выплачен», — сказал Коган. — Обязательно скажут, сколько долларов долга приходится на одного «несчастного» американца, и так далее. Все это мы уже слышали раньше, когда долг достиг 15 трлн долларов, потом 20 трлн долларов. Дальше увидим знакомую тему о поднятии потолка долга. И мы вновь и вновь будем наблюдать все те же похожие друг на друга, как две капли воды, спекуляции. И каждый раз в самую последнюю минуту все будут договариваться. Все это мы уже проходили не раз. И убедились, что угроз для мировой финансовой системы эти новости не представляют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган объяснил, как рост государственного долга США повлияет на рейтинги этого государства.