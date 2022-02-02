Москва, 2 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Рост госдолга США приведет к кратковременному психологическому давлению на доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал информацию о том, что госдолг США превысил 30 трлн долларов.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

«Будет ли давление на доллар? Только если совсем кратковременное психологическое, — сказал Коган. — В долгосрочных планах у США дальнейшее увеличение долга. Сейчас общий долг составляет около 132% от ВВП страны. Среди развитых стран есть значительно более высокие показатели по уровню долга к ВВП. В одном из сценариев ФРС подразумевает увеличение объема долга США к концу XXI века до 300% от ВВП. Поэтому ожидать паники, снижения рейтингов США и прочих страстей на фоне запланированного роста долга крупнейшей экономики мира не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государственный долг США впервые превысил уровень в 30 трлн долларов.