Евпатория, Крым, 2 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов резко раскритиковал доклад министра курортов и туризма Вадима Волченко 2 февраля на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Евпатория, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергей Аксёнов

Вопросы Аксёнова вызвали пляжи Евпатории, их состояние, устранение нарушений и доходы, которые получает бюджет от арендаторов пляжей. В частности, по словам Волченко, доход Евпатории по этой статье в 2021 году составил около 1,8 млн рублей.

«Один миллион — с пляжей. Это по 20 тыс. в год с одного пляжа? Пляжи должны блестеть тогда, они должны быть образцовыми», — возмутился глава Крыма.

«У вас должны быть конкретные целевые показатели. Вы эти пляжи сами ногами прошли?», — сказал Аксёнов, добавив, что не видит в докладе Волченко ничего, кроме «набора фраз».

В крымских телеграм-каналах столь резкую критику в адрес Волченко связали с его возможной скорой отставкой.