Тифарити, 2 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) обстрелял позиции армии Марокко в среду, 2 февраля. Об этом сообщает ECSaharui со ссылкой на заявление ПОЛИСАРИО.

Gunnery Sgt. Keith Desbois Армия Марокко

По последним данным, под удар попали войска и военная техника, дислоцированные у линии разграничения.

«Противник был подвергнут интенсивному обстрелу, в ходе которого бойцы Народно-освободительной армии Сахары уничтожили штаб оккупационных сил в районе Лаагад в секторе Махбес», — говорится в заявлении ПОЛИСАРИО.

Отмечается, что Фронт освобождения Западной Сахары также обстрелял позиции армии Марокко в районе Аагад-Аркан. В результате обстрела марокканские войска понесли потери в живой силе и военной технике.

Руководство непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики сообщило о том, что его войска непрерывно атакуют позиции противника на протяжении последних 446 дней.