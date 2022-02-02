Владикавказ, 2 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии создадут дополнительно еще 100 мест в ковидных госпиталях. Общий фонд ковидных коек составит после этого 750 единиц. Его увеличение потребовалось из-за роста числа заболевших в республике, решили в ходе заседания оперативного штаба.

Yarregion.ru В больнице

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По данным главного санитарного врача региона Ольги Давыдовой, в регионе в настоящее время имеются 104 свободных койки, что является недостаточным в условиях роста числа заболевших. В больницы госпитализированы 646 пациентов.

«Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Ибрагим Гобеев поручил министерству здравоохранения до конца недели увеличить количество мест в стационарах на 100 единиц», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.