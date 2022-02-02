Стокгольм, 2 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В настоящее время «Умеренные» готовят несколько предложений, чтобы подготовить почву для принятия решений по строительству новых АЭС на территории Швеции, если этой осенью в стране произойдет смена власти после выборов в риксдаг. Об этом заявил лидер оппозиции Ульф Кристерссон в интервью газете Expressen.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Уникальность сейчас в том, что мы можем получить парламентскую поддержку и правительство, которое четко понимает, как решать этот вопрос», — отметил лидер «Умеренных».

По словам Кристерссона, развивать мирный атом в Швеции готовы «Умеренные», «Шведские демократы», «Христианские демократы» и «Либералы». Сейчас четыре правые партии находятся в оппозиции правительству «Социал-демократов».

Сейчас оппозиция также рассматривает возможность подготовить законодательную базу для запуска старых атомных реакторов.