В Швеции оппозиция представит предложения по строительству новых АЭС
Стокгольм, 2 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В настоящее время «Умеренные» готовят несколько предложений, чтобы подготовить почву для принятия решений по строительству новых АЭС на территории Швеции, если этой осенью в стране произойдет смена власти после выборов в риксдаг. Об этом заявил лидер оппозиции Ульф Кристерссон в интервью газете Expressen.
«Уникальность сейчас в том, что мы можем получить парламентскую поддержку и правительство, которое четко понимает, как решать этот вопрос», — отметил лидер «Умеренных».
По словам Кристерссона, развивать мирный атом в Швеции готовы «Умеренные», «Шведские демократы», «Христианские демократы» и «Либералы». Сейчас четыре правые партии находятся в оппозиции правительству «Социал-демократов».
Сейчас оппозиция также рассматривает возможность подготовить законодательную базу для запуска старых атомных реакторов.