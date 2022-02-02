Киев, 2 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Украина смогла стабилизировать курс гривны и успокоить финансовые рынки. Об этом 2 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Что касается гривны: я считаю, что на сегодня мы ситуацию сдержали», — сказал Зеленский.

По его словам, украинским властям удалось сдержать падение национальной валюты и успокоить рынки на фоне «информационной паники», вызванной кризисом безопасности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Зеленский заявил, что в экономике Украины наблюдается стабилизация.