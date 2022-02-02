Уппсала, Швеция, 2 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В течение января старейшее высшее учебное заведение Швеции Университет Уппсалы организовало несколько онлайн-семинаров, в которых принять участие мог каждый желающий. Однако не все посетители конференций в Zoom приняли участие в дискуссиях ради образовательных целей. Об истории 2 февраля рассказали журналисты телеканала SVT.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Zoom

Как отметили в администрации университета, злоумышленникам удалось получить доступ к конференции, чем они воспользовались, чтобы рассылать остальным участникам семинаров материалы порнографического содержания, а также файлы с изображением свастики.

Все случаи сорванных конференций были зафиксированы. От имени администрации Университета Уппсалы было подано несколько заявлений в полицию.

Отмечается, что из-за выходок нескольких не совсем адекватных людей теперь открытый доступ к будущим конференциям будет ограничен.