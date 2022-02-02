Канберра, 2 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант 2 февраля в ходе пресс-конференции категорически отверг предположения, что он был тем самым федеральным министром, который назвал премьер-министра страны Скотта Моррисона «полным психом» в просочившейся в прессу переписке между бывшим премьер-министром Нового Южного Уэльса и неназванным высокопоставленным чиновником, который также занимает один из лидерских постов в Либеральной партии, передает телеканал Nine News.

Австралия

«Нет и еще раз нет», — ответил Хант, когда его спросили, есть ли у него предположение относительно того, кто назвал премьер-министра Моррисона «психом» и сделал ли это он сам.

Продолжая отвечать на вопросы, министр здравоохранения посоветовал журналисту Питеру Ван Онселену, у которого находится слитая переписка и который впервые сделал сенсационное заявление, раскрыть свой источник.

«Если журналист уверен в своих источниках, он должен их раскрыть», — отметил он.