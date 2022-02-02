Канберра, 2 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. 1 февраля во время пресс-конференции премьер-министра Австралии Скотта Моррисона выяснилось, что один из министров и лидеров Либеральной партии назвал его «полным психом», что пришлось комментировать главе федерального правительства, когда он был вынужден отвечать на нелицеприятные вопросы журналистов. Выступая на телеканале Nine News 2 февраля, Моррисон заявил, что имя министра, который его оскорблял в переписке с бывшем премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, ему до сих пор неизвестно.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В текстовых сообщениях Береджиклян якобы описала Моррисона как «ужасного человека», а неназванный министр якобы назвал премьер-министра «мошенником» и «полным психом».

Выступая в эфире Nine News, Моррисон сказал, что он не разговаривал с бывшим премьер-министром Нового Южного Уэльса после скандальной пресс-конференции.

Моррисон также описал свое посещение Национального пресс-клуба, где он узнал о факте переписки чиновника и Береджиклян как «довольно тяжелый день».

«Но это нормально, это часть моей работы. Я был рад ответить на эти вопросы», — заверил премьер-министр Австралии.