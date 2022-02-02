Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Баскетбольный клуб УГМК продолжает побеждать в матчах Евролиги. На этот раз уральской команде удалось взять верх над испанской «Саламанкой». Встреча завершилась со счетом 93:67, сообщили в пресс-службе БК УГМК.

Футболисты «Урала» в ретро форме в честь 90-летия клуба

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Испанская команда начала матч с серии дальних попаданий. Однако уже в первой четверти игры уральской команде удалось перехватить инициативу. К большому перерыву преимущество «лисиц» составляло 22 очка. В заключительной пятнадцатиминутке игра была равной, но этого оказалось достаточным для победы УГМК. Самыми результативными в составе уральской команды оказались Джонквел Джонс и Элли Куигли. Они принесли УГМК 28 и 20 очков соответственно.

Следующий матч уральская команда проведет в рамках чемпионата России против новосибирского «Динамо». Игра состоится 20 февраля в Екатеринбурге.