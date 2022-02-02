Ново-Огарево, Московская область, 2 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Солидарность — важнейшее качество, особенно необходимое в такие трудные времена, как пандемия коронавируса. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Да, ситуация остаётся непростой, но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка и позитивные события, которые могут служить точкой опоры», — заявил Путин.

«Вот этим событием, безусловно, всегда является и вручение государственных наград как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам», — указал он.