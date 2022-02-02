Таллин, 2 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В среду, 2 февраля, Государственная служба по организации выборов уничтожила цифровые записи голосов избирателей, отданные электронным путем на выборах.

Pixabay.com Голосование

Как сообщила пресс-служба организации, уничтожены части частного ключа электронных голосов, которые разделены на карты с микрочипами; жесткий диск, использовавшийся для создания приватного ключа и для открытия голосов, и носители данных, которые содержат электронные голоса.

Отмечается, что ключ электронного голосования — это единственная возможность «открыть» данные электронного голосования. После его уничтожения это сделать будет невозможно.

По словам пресс-секретаря гослужбы Марие Кукк, действия организации прямо вытекают из национального законодательства: «По закону, волостной или городской секретарь хранит избирательные бюллетени в течение одного месяца со дня выборов. По истечении этого срока, но не ранее принятия окончательных решений по поданным жалобам, волостной или городской секретарь организует уничтожение избирательных бюллетеней и оформляет это документально».

Местные выборы прошли в Эстонии 17 октября 2021 года.