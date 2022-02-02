Ново-Огарево, Московская область, 2 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил 2 февраля на церемонии вручения высших госнаград.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«У каждого из вас своя судьба, своя линия жизни. Но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо родной страны, общества, на благо наших граждан», — заявил Путин.

«Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах. Служат России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны. Дают пример преданности делу, долгу, целеустремлённости и умения принимать сложные, порой нестандартные решения. Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия, и весь мир проходят через испытание пандемией коронавирусной инфекции», — указал он.