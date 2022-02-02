Москва, 2 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В 2021 году рост турпотока на горнолыжные курорты Северного Кавказа «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» составил 73% по сравнению с предыдущим годом. Впервый месяц 2022 года курорты посетило на 14% больше гостей, чем за тот же период прошлого года, сообщила 2 февраля пресс-служба «Кавказ.РФ».

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз»

По мнению заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, вложения государства в горнолыжные курорты Северного Кавказа являются экономически обоснованными. Это подтверждает интерес туристов к этим курортам за последние годы.

«Горные курорты — одно из самых перспективных направлений туристической отрасли макрорегиона. Рост турпотока на курорты подтверждает, что вложения государства в активный отдых — это долгоиграющие, но выгодные инвестиции», — заявил Назаров.

Он отметил, что Минэкономразвития ставит задачи перед руководством курортами по развитию инфраструктуры и повышению уровня сервиса.