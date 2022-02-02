Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 2 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Желька Цвиянович призвала Сараево «прекратить деструктивные действия» по отношению к Республике Сербской. Об этом Цвиянович заявила 2 февраля в интервью сербским СМИ.

Zlatno krilo Желька Цвиянович

По словам президента Республики Сербской, «особо проблематично» то, что Сараево пытается заблокировать стратегические проекты, которые вместе реализуют Сербия и Республика Сербская, такие, как строительство гидроэлектростанции «Бук Биела» и аэропорта в городе Требине.

«Мы от Сараево ожидаем как минимум прекращения деструктивных действий по отношению к Республике Сербской. Это было бы хорошо для нового начала», — заявила Цвиянович в интервью газете «Политика».

По ее мнению, для «экономического прогресса нужны политическая стабильность и намного больше взаимоуважения».

Напомним, что 1 февраля на внеочередном заседании парламент Республики Сербской принял решение о том, что представители автономии вновь могут присутствовать на заседаниях совместных органов власти БиГ. Участие представителей Республики Сербской в работе государственных институтов БиГ было приостановлено летом 2021 года после того, как бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко ввел в законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».