Магас, , 12:35 — REGNUM В Ингушетии назначили нового руководителя министерства промышленности и цифрового развития. На должность назначен Бадма Дорджиев. Указ об этом подписал 1 февраля глава республики Махмуд-Али Калиматов. Ранее Бадма Дорджиев работал в течение восьми месяцев советником Калиматова по таким направлениям, как цифровизация, промышленность, транспорт.

Флаг Ингушетии

До назначения его руководителем минпрома Ингушетии ведомство возглавлял Муса Плиев, ставший директором республиканского Фонда развития промышленности.

О новом министре известно, что ему 28 лет, он уроженец Калмыкии. Окончив Элистинский технический лицей имени В. Г. Головатова и Академию Федеральной службы безопасности РФ, Дорджиев работал в УФСБ России по Республике Ингушетия, начальником Управления безопасности критической информационной инфраструктуры Службы информационной безопасности ПАО «Промсвязьбанк», заместителем министра цифрового развития Республики Калмыкия, советником начальника Московской административной дорожной инспекции правительства г. Москвы.