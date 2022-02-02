* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 2 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России заявил, что Москва и Дели считают, что ещё слишком рано признавать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что позиции Москвы и Дели по Афганистану очень схожи и «они сводятся к тому, что сейчас рано говорить о признании действующего правительства в Кабуле».

«Мы ожидаем, что нынешнее афганское руководство выполнит взятые на себя обязательства, особенно в отношении инклюзивности правительства и других мер, в том числе в области прав человека», — заявил Вершинин после встречи министров иностранных дел России и Индии.

Высокопоставленный российский дипломат также подчеркнул, что, несомненно, оказание гуманитарной помощи народу Афганистана должно продолжаться, пишет ТАСС.

«Признание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависит от того, насколько они выполняют свои обещания, в том числе по борьбе с опасностями, исходящими с их территории», — заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Лавров сказал, что ещё слишком рано решать, признавать ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нужно следить за развитием событий в Афганистане.

Министр иностранных дел России ясно дал понять, что, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут признаны, когда они сдержат свои обещания, в том числе сформируют инклюзивное правительство и эффективно будут противодействовать угрозам терроризма и наркотиков.