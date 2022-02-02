Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 12:47 — REGNUM Парламент Республики Сербской на внеочередном заседании 1 февраля принял решение о том, что представители Республики Сербской могут присутствовать на заседаниях Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины, Совета министров и Президиума БиГ, но в процессе принятия решений они должны учитывать позицию и решения парламента, правительства и президента Республики Сербской.

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Парламентарии также потребовали от представителей Республики Сербской внести на рассмотрение Парламентской ассамблеи БиГ закон о запрете злоупотребления понятием «геноцид», передает телеканал РТРС.

При этом депутаты парламента Республики Сербской констатировали, что причины, из-за которых сербская автономия приняла решение о временном приостановлении участия в работе совместных органов власти 30 июля 2021 года, не перестали быть актуальным.

Напомним, что парламент Республики Сербской в конце июля 2021 года принял решение о бойкоте работы органов власти на уровне БиГ в ответ на введение бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».