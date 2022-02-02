Мадрид, 2 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Второй вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас предупредила «Левых республиканцев Каталонии» и партии, которые планируют голосовать против указа о трудовой реформе, что мера уже оказала положительное влияние на число новых трудовых договоров. Об этом пишет агентство EFE.

AntonMST29 Йоланда Диас

«Впервые 15% новых сотрудников в Испании работают бессрочно, и это благоприятствует стабильности занятости», — сказала Диас.

По её словам, в январе 2022 года охват социальным страхованием сократился в среднем на 197 750 человек, а безработица выросла на 17 173 человека, но это произошло в месяц, который обычно является сложным для рынка труда.