Москва, 2 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Всё больше стран в мире заявляют, что у них пик нового штамма коронавируса «Омикрона» пройден, отказываются считать его опасным пройден и снимают внутренние ограничения, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Некоторые отменяют ограничение по коронавирусу полностью. Так, в январе 2022 года все ковидные ограничения были сняты в Британии, Мексике, Израиле. Частичные послабления произошли в Чехии и Норвегии.

На прошлой неделе ограничения по коронавирусу начали снимать и еще в десяти странах. В их числе Дания (страна сняла практически все ограничения по COVID-19), Индия, Испания (Каталония), Греция, Франция, Мальта, Нидерланды (ограничения в этой стране были одними из самых жёстких в Европе), Казахстан, Австрия и Финляндия.

ИА REGNUM ранее сообщало, COVID-19 больше не будет считаться социально опасным заболеванием в Дании с 1 февраля.

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