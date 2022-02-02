Долгострои России — застройщики проигнорировали тендер на 3,6 млрд рублей
Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Торги по выбору подрядчика для проблемного ЖК в Ленинградской области признаны не состоявшимися. Несмотря на высокую стартовую цену в 3,59 млрд рублей, на них не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.
Победитель должен был построить три объекта ЖК «Тридевяткино царство» в течение 24 месяцев с даты подписания контракта. ЖК расположено во Всеволожском районе и строилось на землях САОЗТ «Ручьи».
Стоит отметить, что в 2021 году уже была сделана попытка выбрать застройщика для этого жилого комплекса, но тендер также не состоялся.
Справка: проект включал жилой массив из 11 корпусов. Его начали реализовывать в 2011 году, но три корпуса так и не были сданы в срок.
Напомним, ранее в Сибири не состоялся тендер по выбору подрядчика, который должен был достроить проблемный долгострой в ЖСК «Закаменский-12». Оба претендента на контракт стоимостью 438 млн рублей не были допущены до торгов.