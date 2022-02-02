Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Торги по выбору подрядчика для проблемного ЖК в Ленинградской области признаны не состоявшимися. Несмотря на высокую стартовую цену в 3,59 млрд рублей, на них не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Победитель должен был построить три объекта ЖК «Тридевяткино царство» в течение 24 месяцев с даты подписания контракта. ЖК расположено во Всеволожском районе и строилось на землях САОЗТ «Ручьи».

Стоит отметить, что в 2021 году уже была сделана попытка выбрать застройщика для этого жилого комплекса, но тендер также не состоялся.

Напомним, ранее в Сибири не состоялся тендер по выбору подрядчика, который должен был достроить проблемный долгострой в ЖСК «Закаменский-12». Оба претендента на контракт стоимостью 438 млн рублей не были допущены до торгов.