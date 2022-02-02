Даллас, США, 2 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

В составе «Калгари» шайбы забросили форварды Тревор Льюис, Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Оливер Чулингтон.

В составе «Далласа» точными бросками отметились защитник Джоэль Хэнли и нападающие Джейсон Робертсон и Джейми Бенн. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Калгари» занимают восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 50 очков. «Даллас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 48 очками.

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