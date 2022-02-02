Уместно ли США грозить «красными линиями» России? — Foreign Affairs
Москва, 2 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Пока Россия «наращивает» войска на границе с Украиной и, по всей видимости, «готовится» к вторжению, администрацию президента США Джо Байдена все чаще и настойчивее спрашивают о том, где Вашингтон проводит «красные линии» в этом конфликте. Высокопоставленные официальные лица США не говорят конкретно, насколько неприемлемой является российская агрессия, но они четко заявили, что военное вторжение повлечет за собой «масштабные» экономические последствия для Москвы, пишут доцент кафедры политологии Университета штата ДжорджияДэн Альтман иКэтлин Пауэрс, доцент кафедры государственного управления в Дартмутском колледже, в статье, вышедшей 2 февраля в Foreign Affairs.
Схожая ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке, где Иран все ближе к возможности создать ядерное оружие, в связи с чем встает вопрос о том, должен ли Вашингтон провести Тегерану новую «красную черту» в отношении обогащения урана.
В каждом из этих случаев очевидно одно потенциальное слабое место. Если установить четкие ограничения того, что, по мнению американских властей, не может делать противник, такой противник может просто проигнорировать требования Вашингтона, ставя США перед необходимостью воплотить свои угрозы в жизнь или потерять лицо. Критики такого подхода часто указывают на пример «красных линий», прочерченных бывшим президентом Бараком Обамой в связи с «применением» сирийским лидером Башаром Асадом химического оружия и так и оставшихся словами.
К тому излишняя жесткость в вопросе соблюдения «красных линий» может лишить противников США стимулов к тому, что придерживаться установленных ограничений. Те, в отношении которого эти «красные линии» и были прочерчены, должны понимать, что с помощью уступки они могут получить больше, чем посредством сопротивления.
Например, авторы обратили внимание на то, что вводить санкции против России до того, как она осуществит «вторжение» на Украину, было бы ошибкой. Напротив, считают Альтман и Пауэрс, Вашингтон должен создать для Москвы стимулы для отказа от таких якобы имеющихся намерений, дав понять, что санкции США будут максимальными, если Россия «вторгнется», и минимальными, если она этого не сделает.