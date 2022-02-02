Москва, 2 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Пока Россия «наращивает» войска на границе с Украиной и, по всей видимости, «готовится» к вторжению, администрацию президента США Джо Байдена все чаще и настойчивее спрашивают о том, где Вашингтон проводит «красные линии» в этом конфликте. Высокопоставленные официальные лица США не говорят конкретно, насколько неприемлемой является российская агрессия, но они четко заявили, что военное вторжение повлечет за собой «масштабные» экономические последствия для Москвы, пишут доцент кафедры политологии Университета штата ДжорджияДэн Альтман иКэтлин Пауэрс, доцент кафедры государственного управления в Дартмутском колледже, в статье, вышедшей 2 февраля в Foreign Affairs.

Александр Комаров ИА REGNUM Плотинка и Красная линия

«Вашингтон сталкивается со столь же трудными вопросами о своих красных линиях по отношению к другим восходящим или ревизионистским державам. По мере того как военный баланс сил между Китаем и Тайванем смещается в пользу Китая, некоторые призвали администрацию Байдена положить конец давней политике США в отношении стратегической двусмысленности и четко взять на себя обязательство защищать Тайвань в случае китайского вторжения», — указали они.

Схожая ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке, где Иран все ближе к возможности создать ядерное оружие, в связи с чем встает вопрос о том, должен ли Вашингтон провести Тегерану новую «красную черту» в отношении обогащения урана.

В каждом из этих случаев очевидно одно потенциальное слабое место. Если установить четкие ограничения того, что, по мнению американских властей, не может делать противник, такой противник может просто проигнорировать требования Вашингтона, ставя США перед необходимостью воплотить свои угрозы в жизнь или потерять лицо. Критики такого подхода часто указывают на пример «красных линий», прочерченных бывшим президентом Бараком Обамой в связи с «применением» сирийским лидером Башаром Асадом химического оружия и так и оставшихся словами.

«Они утверждают, что этот эпизод подорвал доверие к администрации Обамы. Некоторые из них даже заявили, что такое развитие событий побудило Россию вторгнуться на Украину в 2014 году», — заявили Альтман и Пауэрс, указав на то, что отставной генерал вооруженных сил США Джим Джонс, который был первым советником Обамы по национальной безопасности, позже назвал «красную линию» в Сирии как «колоссальной ошибкой».

"Тем не менее риск потери лица — не единственная и даже не самая важная проблема. Красные линии часто обречены на провал по стратегическим и психологическим причинам: публичные угрозы могут спровоцировать тех, против которого они направлены, на сопротивление или ответные меры вместо того, чтобы побудить их отказаться от выбранного курса», — добавили они.

К тому излишняя жесткость в вопросе соблюдения «красных линий» может лишить противников США стимулов к тому, что придерживаться установленных ограничений. Те, в отношении которого эти «красные линии» и были прочерчены, должны понимать, что с помощью уступки они могут получить больше, чем посредством сопротивления.

«Вашингтон слишком часто подрывает заверения такого рода, преувеличивая свои угрозы, убеждая противников в том, что они не получат никакой выгоды от соблюдения прочерченных США красных черт», — продолжили Альтман и Пауэрс.

«Тем не менее полный отказ от красных линий это не решение. Вашингтон не может просто сидеть сложа руки и ждать, пока враждебные страны начнут вести себя так, что это нанесет ущерб интересам США. Напротив, американские политики должны понимать, что заверения имеют такое же значение, как и угрозы, и что тщательно выверенные красные линии почти всегда лучше резких, догматических и прямо сформулированных», — указали они.

Например, авторы обратили внимание на то, что вводить санкции против России до того, как она осуществит «вторжение» на Украину, было бы ошибкой. Напротив, считают Альтман и Пауэрс, Вашингтон должен создать для Москвы стимулы для отказа от таких якобы имеющихся намерений, дав понять, что санкции США будут максимальными, если Россия «вторгнется», и минимальными, если она этого не сделает.

«Байден почти исключил военное вмешательство США на Украине, но угрозы санкций бесполезны, если Кремль ожидает их независимо от того, что он делает», — подчеркнул они.