Ньюарк, США, 2 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Митчелл Марнер. Ещё по шайбе забросили форварды Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Давид Кемпф, Майкл Бантинг и Пьер Энгвалль. Российский форвард Илья Михеев отдал одну результативную передачу.

У «Нью-Джерси» точным броском отметился нападающий Джек Хьюз.

На сегодняшний день «Торонто» занимают шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 61 очко. «Нью-Джерси» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 35 очками.

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