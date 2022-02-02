Алжир, 2 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Взрыв произошел в подземном складе косметики и парфюмерии в алжирском городе Айн Валман, провинция Сетиф. Об этом 2 февраля сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на министерство Гражданской обороны Алжира.

ИА REGNUM Пожар

По последним данным, в результате взрыва разрушен цокольный этаж дома, в котором находился склад. В результате взрыва и вспыхнувшего вслед за ним пожара погибли восемь человек, еще 14 пострадали. Предположительно, причиной взрыва стала авария на газовой магистрали.

«В настоящий момент известно о восьми погибших: трое женщин, двое мужчин и трое детей, 14 человек получили ранения. Спасательная операция продолжается», — отметили в министерстве Гражданской обороны Алжира.

Президент страны Абдельмаджид Теббун выразил семьям погибших соболезнования и распорядился выплатить им денежную компенсацию.