Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Джон Сопко, специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что представит Конгрессу США конфиденциальный отчёт о коррупции в правительстве, нецелевых тратах помощи США и причинах падения правительства Ашрафа Гани.

Ашраф Гани U.S. Department of State

По крайней мере, один из родственников Ашрафа Гани подтвердил, что Сопко беседовал с ним.

«Помимо президента Гани, будет проведено расследование в отношении большого количества людей по поводу денег, которые они вывели из Афганистана», — уточнил Сопко.

Бывшего президента Ашрафа Гани обвиняют в том, что он вывез из Афганистана 169 миллионов долларов во время бегства из страны. Эти обвинения он отрицает.

Фазл Махмуд Фазли, близкий соратник Ашрафа Гани, говорит, что специальный инспектор США ещё не допросил бывшего президента. Но Хамидулла Мухиб, бывший советник по национальной безопасности, подтвердил, что в декабре он ответил на вопросы Джона Сопко о коррупции в правительстве Ашрафа Гани.

Расследование специального генерального инспектора США не будет ограничиваться финансовыми обвинениями против Ашрафа Гани и других высокопоставленных правительственных чиновников, но будет касаться и ряда других вопросов.

«Почему афганское правительство и армия так быстро пали? — спросил он. — Что случилось с оружием и военной техникой? Что случилось с деньгами, топливом и другими средствами, которые мы отправляли в Афганистан в конце правления предыдущего правительства? Мы будем расследовать и такие вопросы».

Расследование управления специального генерального инспектора может быть основанием для возбуждения уголовных дел против отдельных лиц в судах США.

Сопко сообщил, что его конфиденциальный отчёт по этим вопросам будет представлен Конгрессу США в марте или апреле, а публичная версия будет доступна позже.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана говорит, что по меньшей мере 15,5 миллиарда долларов из общей суммы американской помощи Афганистану были растрачены.

Хамидулла Мухиб также подтвердил в интервью, что «систематическая коррупция разрушила афганскую систему изнутри».